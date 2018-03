França/Ataque

O Governo português repudiou e condenou hoje, "de forma veemente", o ataque terrorista que ocorreu no sul de França, que causou três vítimas mortais, além do próprio atacante, e cinco outros feridos, entre eles um português.

O executivo "repudia e condena de forma veemente o ataque terrorista hoje ocorrido no sul de França, do qual resultaram três mortes confirmadas", indica uma nota divulgada pelo gabinete do ministro dos Negócios Estrangeiros, Augusto Santos Silva.

"O Ministério dos Negócios Estrangeiros lamenta profundamente a perda de vidas humanas inocentes e apresenta as suas condolências às famílias das vítimas, bem como faz votos de rápida recuperação aos feridos, reiterando a sua solidariedade para com o povo francês", salienta a mesma nota.