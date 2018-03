Incêndios

O Presidente da República e o Governo participam no sábado, em diferentes zonas do país, em várias iniciativas de limpeza de mato e defesa da floresta organizadas em parceria com a Associação Nacional de Municípios Portugueses (ANMP).

Segundo uma nota do gabinete do chefe de Estado, Marcelo Rebelo de Sousa estará de manhã na Portela do Homem (Terras de Bouro, no distrito de Braga, no Parque Nacional Peneda-Gerês) e à tarde em Viseu, no Regimento de Infantaria N.º 14, participando em "trabalhos de gestão de combustível e conservação de habitats naturais".

Nestes locais estarão também o ministro do Ambiente, João Matos Fernandes, e o ministro da Defesa Nacional, José Azeredo Lopes, de acordo com a informação disponibilizada pelo Governo.