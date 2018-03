França/Ataque

O secretário de Estado das Comunidades, José Luís Carneiro confirmou hoje a morte de um português no ataque terrorista no sul de França, que causou quatro vítimas mortais, entre as quais o atacante, e cinco feridos.

"Confirma-se a morte de um português. Foi confirmado pelas autoridades francesas aos nossos serviços consulares", disse à agência Lusa José Luís Carneiro, que viaja de Paris para Lisboa no final da tarde de hoje.

O governante afirmou que não se dispõe ainda de "dados de identificação" do cidadão português.