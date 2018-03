Incêndios

O presidente do PSD anunciou hoje que vai pedir a audição no parlamento da Comissão Técnica Independente (CTI), das associações das vítimas dos incêndios de outubro e do ministro da Administração Interna para apurar responsabilidades políticas.

Em conferência de imprensa, no Porto, onde reagiu ao relatório da CTI, Rui Rio considerou estar-se perante "um relatório grave para aquilo que foi a atuação do Governo em outubro", razão pela qual quer mais informações.

"Vamos chamar à Assembleia da República a Comissão Técnica Independente, o antigo responsável pela Proteção Civil, as associações das vítimas dos incêndios de outubro e, no fim, o ministro da Administração Interna", informou o líder social-democrata.