Actualidade

Um grupo de comerciantes e moradores no centro histórico de Sintra interpôs uma providência cautelar para travar alterações à circulação automóvel, a partir de 26 de março, com sentidos únicos na Volta do Duche e na Estrada de Monserrate.

"O objetivo é que a alteração da circulação viária no centro histórico, com a qual não concordamos, porque está cheia de constrangimentos e de falhas, não seja efetivamente posta em prática", explicou à Lusa Madalena Rilhas.

A comerciante na vila revelou que foi entregue hoje, no Tribunal Administrativo e Fiscal de Sintra, uma providência cautelar solicitando a suspensão imediata da alteração de sentidos de circulação no acesso ao centro histórico.