Incêndios

Em certas zonas do País vai ser necessário "diminuir a área florestal" e "aumentar as outras áreas" de território com outro tipo de utilizações, defende José Gaspar, professor da Escola Superior Agrária de Coimbra (ESAC).

"Para impossibilitar ou minorar situações" como os incêndios de junho e de outubro de 2017 "não podemos manter um território" de dimensões significativas com "uma tipologia quase única contínua de combustível" e "é fundamental dinamizar um conjunto de atividades económicas que potenciem a utilização do território", afirma o docente e coordenador no Departamento de Recursos Florestais da ESAC.

Os cerejais da zona de Alcongosta, no concelho do Fundão, quase não foram atingidos pelos fogos do ano passado, porque têm associada uma atividade agrícola, tal como os terraços do Piódão, no concelho de Arganil, que estão pastoreados, exemplifica o docente da ESAC, que também é vice-presidente do Instituto Politécnico de Coimbra, sublinhando a importância dessas atividades que funcionam como "barreira natural" ao fogo.