Actualidade

A Autoridade Marítima Nacional e a Marinha alertaram hoje para o agravamento do estado do mar e anunciaram que vão reforçar a vigilância das zonas costeiras, a partir deste fim de semana, para prevenir eventuais situações de risco.

Em comunicado, a Autoridade Marítima Nacional explica que está previsto o agravamento do estado do mar num momento em que as praias registam maior afluência devido às férias da Páscoa, pelo que a vigilância será feita em particular nestas zonas.

Este reforço, adianta o comunicado, será efetivo em várias zonas do continente através de oito veículos todo-o-terreno da Autoridade Marítima Nacional, quatro viaturas 'Amarok' e 20 militares da Marinha com formação específica em nadador-salvador e condução de veículos 4x4.