Actualidade

O Tribunal Administrativo e Fiscal de Leiria admitiu esta semana uma providência cautelar apresentada pela Fabrióleo - Fábrica de Óleos Vegetais, de Torres Novas, pedindo a suspensão da decisão de encerramento desta unidade industrial tomada pelo IAPMEI no dia 09.

A providência cautelar foi requerida na semana passada pela Fabrióleo na sequência da comunicação da decisão do conselho diretivo do IAPMEI - Agência para a Competitividade e Inovação, que dava 10 dias para a concretização do encerramento, segundo documentos a que a Lusa teve hoje acesso.

Numa decisão tomada na passada terça-feira, o tribunal admitiu a providência cautelar de suspensão de ato administrativo apresentada pela empresa, determinando a citação urgente do IAPMEI para deduzir oposição e advertindo para a proibição de execução do ato de encerramento.