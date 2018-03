Actualidade

O russo Alexey Lukyanuk (Ford Fiesta R5) conservou hoje a liderança do Rali dos Açores, após o segundo dia de prova, com Ricardo Moura (Skoda Fabia R5) a ser segundo, a 21,8 segundos do comandante.

O russo domina para já esta prova inaugural do Europeu de ralis, segunda do campeonato nacional, mas tem sentido forte oposição de Ricardo Moura, o melhor entre os pilotos portugueses.

Após ter terminado o primeiro dia na frente, Alexey Lukyanuk manteve-se ao ataque nas primeiras especiais de classificação do dia, vencendo em duas delas, tendo Bruno Magalhães (Skoda Fabia R5) mostrar também bom andamento e sido o mais rápido na abertura da secção da manhã.