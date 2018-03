Actualidade

Um acidente com uma viatura tática militar durante um exercício com cadetes da Academia Militar causou hoje nove feridos ligeiros, disse à agência Lusa o porta-voz do Exército.

"Confirmamos um acidente durante um exercício da Academia Militar. Temos a registar nove feridos, todos eles ligeiros e todos conscientes", disse à Lusa o tenente-coronel Vicente Pereira, porta-voz do Exército.

Segundo a mesma fonte, um dos feridos "inspirava mais cuidados ao nível da imobilização" e vai ser retirado do local pelo INEM, por via terrestre.