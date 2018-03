Actualidade

O número de feridos resultantes do despiste na sexta-feira de uma viatura militar no concelho de Vendas Novas, distrito de Évora, subiu para 19 - 18 ligeiros e um grave, disse à agência Lusa fonte da Proteção Civil.

Fonte do Comando Distrital de Operações de Socorro (CDOS) de Évora indicou que 10 feridos foram transportados para o hospital de Évora, outros três feridos, entre eles um grave, para o hospital de São Bernardo, em Setúbal, e seis para o Serviço de Urgência Básica do Centro de Saúde de Vendas Novas.

A fonte do CDOS explicou à Lusa que se tratava de "um camião de transporte militar", com 19 militares a bordo, e que se encontrava em exercício numa "estrada de terra batida". Inicialmente tinha sido indicado 24 ocupantes do veículo.