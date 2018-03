Portugal Fashion

Hugo Costa, Luís Buchinho e Miguel Vieira encerraram o segundo dia do Portugal Fashion na "cidade da moda" do Parque da Cidade do Porto com coleções inspiradas em 'punk', 'Blade Runner' e 'rock & roll'.

Apesar do mau tempo, o segundo dia do Portugal Fashion no Parque da Cidade recebeu lotação esgotada nos desfiles da passarela principal, com o 'punk' de Hugo Costa, que apresentou em janeiro, na semana da moda masculina de Paris, a sua coleção outono/inverno 2018/19 "(A)way of Punk", inspirada no movimento 'Punk', de reação à normalidade.

"Não queríamos o punk puro e duro como corrente de estética, queríamos utilizar o seu caráter reacionário, interventivo, que questiona os valores presentes. Quisemos reagir com isto tudo aos nossos valores como marca, e valores sobre a utilização de pormenores que utilizávamos e todo o vestuário que fazíamos", explicou à Lusa Hugo Costa.