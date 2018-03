Actualidade

Centenas de angolanas juntam-se diariamente no improvisado mercado do peixe de Moçâmedes, mas as condições de venda e segurança, inclusive com assaltos durante o negócio, dificultam a vida destas mulheres numa das maiores praças pesqueiras de Angola.

Em pleno centro da capital da província do Namibe, no sul de Angola, Moçâmedes conserva a tradição pesqueira secular, com centenas de embarcações que todos os dias chegam a terra com peixe, nomeadamente carapau.

Cada caixa de peixe chega a ser vendida pelos pescadores por até 13.000 kwanzas (50 euros), para depois ser revendida, a grosso ou a retalho, por estas peixeiras, que por vezes sozinhas garantem o sustento de uma casa inteira.