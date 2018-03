Actualidade

A delegação de artistas sul-coreanos que vai à Coreia do Norte no final deste mês, que inclui figuras conhecidas da 'pop' do país, dará um concerto conjunto com músicos norte-coreanos em abril em Pyongyang, anunciou hoje Seul.

Esta iniciativa insere-se no âmbito dos intercâmbios culturais acordados pelos países vizinhos na semana passada para reforçar a sua aproximação antes da histórica cimeira que preveem se realize em abril entre o líder norte-coreano, Kim Jong-un, e o Presidente sul-coreano, Moon Jae-in.

As duas Coreias acordaram que a comitiva, composta por 160 artistas sul-coreanos, se desloque ao Norte entre os próximos dias 31 de março e 03 de abril e ofereça duas atuações musicais, algo que já aconteceu duas vezes na capital norte-coreana, em 1985 e 2000, em anteriores períodos de aproximação.