Catalunha

O presidente do parlamento catalão, Roger Torrent, decidiu manter o plenário de hoje, mas sem a votação para eleger o presidente do governo autónomo, segundo a agência EFE e a imprensa espanhola.

Roger Torrent tomou esta decisão depois de uma reunião com os líderes dos grupos parlamentares e na sequência de vários partidos terem considerado que a detenção do candidato à presidência do governo regional da Catalunha, Jordi Turull, impossibilita que hoje decorra o plenário e a eleição para a presidência do governo autónomo.

O Governo já tinha avisado que estava a estudar "ações oportunas" para defender o cumprimento da lei caso o presidente do parlamento mantivesse a sessão parlamentar programada para hoje, que incluía a sessão de investidura.