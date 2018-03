Mundial2018

Os titulares na vitória da seleção portuguesa de futebol no jogo particular frente ao Egito (2-1), na sexta-feira, foram hoje poupados do treino, no Estádio Letzigrund, em Zurique.

O 'onze' apresentado pelo selecionador Fernando Santos, que conseguiu a reviravolta frente ao vice-campeão africano, com um 'bis' de Cristiano Ronaldo já no tempo de compensação, foi dispensado de trabalhar no relvado, recuperando do desgaste do encontro.

Todos os outros convocados evoluíram no relvado, num apronto que teve os primeiros 15 minutos aberto à comunicação social - e ao público, que compareceu em número a rondas as duas dezenas.