Actualidade

Pelo menos sete pessoas morreram hoje em confrontos entre polícias e alegados traficantes de droga numa favela no Rio de Janeiro, cidade brasileira que está sob forte intervenção policial há cerca de um mês.

De acordo com uma publicação da Polícia Militar do Estado do Rio de Janeiro na rede social Twitter, o incidente ocorreu na favela da Rocinha, localizada junto aos bairros turísticos de Ipanema e do Leblon, e começou quando um grupo de agentes, que patrulhava a zona, foi atacado a tiro pelos presumíveis traficantes de droga.

"Sete criminosos feridos foram socorridos no hospital [municipal] Miguel Couto, mas não resistiram aos ferimentos", informou a força de segurança, através da sua conta no Twitter.