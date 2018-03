Actualidade

Cinquenta e uma pessoas, entre as quais suspeitos de crimes, polícias e uma turista, morreram na favela da Rocinha, no Rio de Janeiro, desde setembro passado até hoje, segundo um balanço hoje feito pela Polícia Militar daquele estado brasileiro.

Pelo menos sete pessoas morreram hoje em confrontos entre polícias e alegados traficantes de droga na Rocinha, localizada junto aos bairros turísticos de Ipanema e do Leblon.

Num comunicado oficial publicado no seu 'site' após os desacatos, a Polícia Militar do Estado do Rio de Janeiro indica que as mortes de hoje se enquadram num total de 51 desde o arranque da ação desta força de segurança no local, 48 das quais de suspeitos de crimes, duas de polícias e uma de uma turista espanhola.