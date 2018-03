Incêndios

O primeiro-ministro disse hoje em Torres Vedras que a participação de membros do Governo em ações de limpeza da floresta é "uma campanha de comunicação" para alertar o país para essa prioridade nacional.

"É uma ação de comunicação de alertar o país e incentivar o país a prosseguir esta ação [afirmando]que é absolutamente fundamental cumprir a lei em redor das casas e das comunicações, das vias de comunicação ou de eletricidade, e ter matas limpas sem material combustível acumulado, porque quando mais limparmos agora mais eliminamos o risco", afirmou António Costa aos jornalistas.

O primeiro-ministro respondeu assim às questões dos jornalistas sobre as declarações do presidente do PSD, Rui Rio, na sexta-feira.