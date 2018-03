Actualidade

Júlio Mendes foi hoje reeleito para um terceiro mandato na presidência do Vitória de Guimarães, clube da I Liga portuguesa de futebol, ao conquistar 52,4% dos votos nas eleições disputadas com Júlio Vieira de Castro.

Presidente do clube vimaranense desde 2012, o candidato da lista B recolheu 3.732 dos 7.274 votos contabilizados no ato eleitoral, impondo-se ao candidato da lista A (47,6%, com 3.390) no resultado mais equilibrado em eleições do clube - diferença de 342 votos -, adiantou Pedro Xavier, o responsável pela condução do processo eleitoral.

Este sufrágio, marcado pelo recorde de votação na história do clube vitoriano - superou a anterior marca de 7.099, que datava de 2000, quando António Pimenta Machado foi reeleito ante José Arantes, com 63% dos votos -, registou ainda 94 votos brancos e 58 nulos.