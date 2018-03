Actualidade

Uma mulher morreu hoje no Centro Hospitalar e Universitário de Coimbra onde estava internada na sequência dos incêndios ocorridos em outubro no norte e centro do país, disse à agência Lusa fonte do hospital.

De acordo com a mesma fonte, a mulher teria mais de 70 anos. É a 49ª vítima mortal dos incêndios que deflagraram entre os dias 14 e 16 de outubro de 2017 no norte e centro de Portugal.

Na terça-feira passada, a Comissão Técnica Independente sobre os incêndios concluiu que falhou a capacidade de "previsão e de programação" para "minimizar a extensão do incêndio" na região centro, e contabilizava então 48 mortos.