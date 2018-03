Actualidade

A aplicação Wechat tornou-se indispensável no dia-a-dia na China, mas a acumulação massiva de dados no seu sistema suscita preocupações, à medida que o Estado chinês usa os meios digitais para aprimorar o seu caráter policial.

Criado em 2011 pelo gigante chinês da Internet Tencent, o Wechat atingiu recentemente mil milhões de perfis de utilizadores.

Aquela 'app', que une as funções de rede social e carteira digital, é usada no país asiático para fazer compras, através da leitura do código QR, chamar um táxi, apanhar o metro, ou pagar luz e água ou impostos.