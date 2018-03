Actualidade

O investigador João Carlos Jarochinski considera que o impacto do fluxo migratório em Boa Vista, capital do estado de Roraima, mostrou que o Brasil precisa de repensar políticas públicas na fronteira com a Venezuela.

Em entrevista à Lusa, o professor de Relações Internacionais da Universidade Federal de Roraima (UFR) considera que a chegada destes imigrantes e a dificuldade que eles enfrentam para sobreviver no Brasil são sinais claros de que o país não tem políticas eficientes de acolhimento.

"A imigração dos venezuelanos trouxe como primeiro impacto a necessidade de repensar as fronteiras. O Brasil dialoga nas [suas] fronteiras usando um discurso muito negativo, relacionando as fronteiras com problemas sociais como o tráfico de drogas e de armas. Muitas vezes o país não percebe que há pessoas circulando nestas áreas", disse.