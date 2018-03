Sarampo

O número de casos confirmados de sarampo no atual surto em Portugal subiu para 70, mais um caso do que no sábado, segundo o mais recente balanço da Direção-geral da Saúde (DGS) emitido hoje.

Das 70 pessoas infetadas, pelo menos 24 estão curadas, registando-se ainda 148 casos suspeitos ou em investigação que se revelaram negativos. Não há doentes internados.

A maioria dos casos (87%) registou-se em profissionais de saúde, geralmente com ligação laboral ao hospital de Santo António, no Porto.