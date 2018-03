Catalunha

Os serviços secretos espanhóis alertaram as autoridades alemãs de que o ex-presidente do Governo Regional da Catalunha Carles Puigdemont, detido hoje junto à fronteira com a Dinamarca, poderia estar naquele país, noticia o semanário Focus.

Citado pela agência de notícias espanhola EFE, o semanário conta que o departamento espanhol, denominado Sirena, alertou a polícia federal criminal alemã dessa possibilidade.

Segundo um porta-voz da polícia citado pela EFE, Puigdemont foi detido numa autoestrada alemã pelas 11:00 locais (cerca de 10:00 em Lisboa). O jornal El Pais diz que a detenção ocorreu no estado de Schleswig-Holstein, o único que faz fronteira com a Dinamarca.