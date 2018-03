Actualidade

Peças de teatro, debates, lançamentos de livros, leituras encenadas, publicação das mensagens do Dia Mundial do Teatro e uma homenagem a João Ricardo marcam as comemorações da data, que se assinala na terça-feira.

Em Lisboa, o Teatro Nacional D. Maria II volta a abrir as portas ao público, com entradas livres para atividades e espetáculos, sujeitos ao levantamento de bilhetes.

Uma visita guiada à exposição que assinala o 120.º aniversário de nascimento de Amélia Rey Colaço, a exibição do documentário "Canção a meio", de Maria Remédio, sobre o projeto "Montanha-russa", o lançamento de "Preparação pessoal do ator no seu processo criador de vivência das emoções", de Konstantin Stanislávski, e da "Biografia Sousa Bastos", de Paula Magalhães, são propostas do D. Maria II para terça-feira.