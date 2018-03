Actualidade

As mensagens do Dia Mundial do Teatro vêm este ano de África, América Latina, Europa e Ásia, diferentes continentes, com diferentes experiências, o que leva a companhia Mascarenhas-Martins a colocá-las em cena, no Montijo, em 27 de março.

Em Lisboa, a Faculdade de Letras, que tem o Centro de Estudos de Teatro e mantém a base de dados do Teatro em Portugal, também assinala a efeméride com a exposição dedicada ao dramaturgo "Jorge Ferreira de Vasconcelos (1525-1585) - Um homem do Renascimento", precursor do teatro português, a par de Gil Vicente.

No ano em que o Instituto Internacional do Teatro comemora os 70 anos de existência, existem cinco mensagens alusivas ao Dia Mundial do Teatro, provenientes de diferentes regiões da UNESCO - Índia, Líbano, Reino Unido, México e Costa do Marfim -, "numa multiplicidade de vozes que dará expressão a formas diversas de pensar a atividade teatral no mundo contemporâneo".