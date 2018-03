Actualidade

A dramaturga mexicana Sabina Berman defende que o teatro é a manifestação adequada para salvar a humanidade da submissão aos algoritmos, na "ordem tirânica" global, como sustenta o encenador britânico Simon McBurney, nas mensagens do Dia Mundial do Teatro.

A latino-americana Berman e o europeu McBurney fazem parte do grupo de cinco atores, encenadores e dramaturgos, escolhidos pelo Instituto Internacional do Teatro (IIT), criado há 70 anos, para escreverem a mensagem de 2018 do Dia Internacional do Teatro, que se assinala a 27 de março.

As mensagens são igualmente assinadas pelo encenador Ram Gopal Bajaj, da Índia, ex-diretor da Escola Nacional de Drama de Nova Deli, por Maya Zbib, do Líbano, fundadora da companhia Zoukak, e pela artista mulidisciplinar camaronesa Wèrê Wèrê Liking, radicada na Costa do Marfim, além de Sabina Berman, escritora, dramaturga e jornalista mexicana, e do ator britânico Simon McBurney, um dos criadores do Théâtre de Complicité.