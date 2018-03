Actualidade

A coordenadora do BE apontou hoje o final da sessão legislativa como meta para aprovar o pacote de combate à precariedade no parlamento, defendendo que também depende disso o balanço da experiência de apoio ao Governo.

"Este é, pois, o momento de garantir que as propostas se transformem em proposta de lei apresentada à Assembleia da República nesta sessão legislativa, ou seja, antes do verão, para poderem ser apreciadas e votadas pelo parlamento", defendeu Catarina Martins, no encerramento de um Congresso sobre os 200 anos de Karl Marx, em Lisboa.

Para a coordenadora bloquista, "nenhum balanço da atual experiência política pode secundarizar um aspeto central": "No fim destes quatro anos, o quadro legal degradado em que os trabalhadores saíram da 'troika' estará recuperado, e com ele as condições para a luta e mobilização, ou teremos de novo o quadro em que a direita impõe os recuos e o PS, no Governo, deixa-os consolidaram-se na lei e na sociedade".