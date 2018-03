Actualidade

O secretário-geral da Confederação Geral dos Trabalhadores Portugueses (CGTP) afastou hoje "entendimentos falsos" sobre a posição desta estrutura referente à legislação laboral e voltou a defender a introdução na lei do princípio do tratamento mais favorável para trabalhadores.

"A CGTP não aceita que a contratação coletiva estabeleça normas inferiores àquilo que está estabelecido no código de trabalho e exige a reposição do tratamento mais favorável, que quer dizer que a contratação coletiva, além de estabelecer as normas gerais da legislação, deve contemplar também normas melhores ou superiores do que a lei geral estabelece como mínimos", vincou Arménio Carlos, em declarações à agência Lusa.

Falando para esclarecer uma posição manifestada no sábado - e que foi hoje alvo de críticas pelo secretário-geral da União Geral de Trabalhadores (UGT), Carlos Silva, e pelo secretário de Estado do Emprego, Miguel Cabrita -, Arménio Carlos pediu para que "não se subvertam coisas e muito menos se façam entendimentos falsos".