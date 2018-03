Incêndios

O secretário-geral do PCP, Jerónimo de Sousa, disse hoje em Almeida, no distrito da Guarda, que PS, PSD e CDS "partilham culpas igualmente pesadas" em relação aos incêndios florestais de 2017.

Segundo o líder nacional do Partido Comunista Português (PCP), que falava no encerramento da 9.ª Assembleia da Direção da Organização Regional da Guarda, "está cada vez mais claro que a origem dos brutais acidentes de 2017 se encontra em décadas de política de desordenamento florestal, de desmantelamento das estruturas do Ministério da Agricultura que teriam de concretizar a prevenção estrutural, designadamente o ICNF [Instituto de Conservação da Natureza e das Florestas] e das estruturas de combate".

Jerónimo de Sousa também referiu o desinvestimento na floresta, afirmando que "os 150 milhões de euros desviados da floresta para outros programas do PRODER, pela anterior ministra [da Agricultura] Assunção Cristas, são o mais cabal exemplo do desprezo pelo mundo rural".