Actualidade

Dezenas de manifestantes exigiram hoje em Bruxelas liberdade para os políticos independentistas catalães presos, coincidindo com a detenção na Alemanha do ex-presidente do governo regional catalão Carles Puigdemont, refugiado na Bélgica há quase cinco meses.

A concentração, convocada pela Assembleia Nacional Catalã (ANC), antes da detenção hoje de Puigdemont quando regressava de uma deslocação à Finlândia, teve lugar junto à sede da Comissão Europeia e viam-se cartazes com frases a pedir liberdade "para os presos políticos" e contra o silêncio da União Europeia (UE).

Os presentes gritaram frases como "Viva a Catalunha, viva a república" e contra o primeiro-ministro espanhol, Mariano Rajoy, ("Rajoy, criminoso").