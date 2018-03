Televisão

Canal AMC estreia no próximo dia 3 de abril, às 22h10, uma nova série original produzida pelo cineasta inglês.

Nova série histórica, produzida por Ridley Scott, David Kajganich e Soo Hugh, decorre no séc. XIX e baseia-se na histórica e trágica expedição do explorador inglês Sir John Franklin nas tenebrosas e gélidas águas do Ártico.

Composta por 10 episódios, e protagonizada por atores como Jared Harris (The Crown), Tobias Menzies (Outlander) e Ciarán Hinds (A Guerra dos Tronos), entre outros, The Terror inspira-se em factos reais para retratar «a perigosa viagem em território inexplorado de uma tripulação em busca da passagem do Noroeste», desvenda o comunicado oficial do canal AMC, salientando que a nova séria «mostra tudo o que pode correr mal quando um grupo de homens, desesperados por sobreviver, lutam não só contra elementos externos, mas também entre si próprios».

Rodada em Budapeste, capital da Hungria, «The Terror é uma combinação extraordinária de factos históricos fascinantes e personagens complexos e imperfeitos».