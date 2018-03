Actualidade

Edifícios da administração pública foram atacados em várias cidades do nordeste do Brasil, com tiroteios que fizeram pelo menos três mortos em Fortaleza, anunciaram no domingo as autoridades locais.

Em Fortaleza, capital do estado do Ceará, diversos edifícios da administração foram alvo de ataques e cinco autocarros foram incendiados no sábado e no domingo, indicou, em comunicado, a secretaria de Segurança Pública do estado nordestino.

Três presumíveis delinquentes foram mortos numa troca de tiros com a polícia, declarou a secretaria de Segurança Pública.