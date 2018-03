Actualidade

O número de vítimas mortais do incêndio ocorrido no domingo num centro comercial da cidade russa de Kemerovo, na Sibéria, subiu para 48, indicou hoje o Ministério de Situações de Emergência russo.

"No total, no edifício do centro comercial, foram encontradas e confirmada a morte de 48 pessoas, e os corpos de 19 delas já foram enviados para autópsia", disse o vice-ministro da pasta, Vladlen Aksenov, citado pelas agências de notícias russas.

Espera-se que hoje à tarde esteja concluída a primeira etapa dos trabalhos de busca e salvamento no local do acidente, indicou o ministro, Vladimir Puchkov, quando estão ainda desaparecidas 27 pessoas.