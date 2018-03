Actualidade

Pelo menos 53 pessoas morreram no incêndio que destruiu no domingo um centro comercial na cidade russa de Kemerovo, na Sibéria ocidental, noticiaram hoje as agências russas.

Muitas pessoas estão ainda desaparecidas, indicaram os serviços de emergência citados pelas agências.

O anterior balanço dava conta de 48 mortos e 27 desaparecidos, muitos dos quais crianças.