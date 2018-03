Actualidade

O vocalista dos escoceses Unkle Bob, Rick Webster, lançou o álbum instrumental "Voz", inspirado pela passagem por Góis em junho de 2017 e pelo grande incêndio de Pedrógão Grande, que testemunhou.

O trabalho, de composição minimal, remete diretamente para a passagem de Rick Webster por Góis, seja o testemunho do grande incêndio de Pedrógão Grande, através dos temas "Wildfire" e "Ashes falling from the sky", seja a experiência da residência artística na associação Raizvanguarda, com as músicas "Goodbyes" ou "Washing Day".

O álbum, que conta com a participação da violinista Amira Bedrush-McDonald, estava a ser composto quando Rick Webster, que assina como Richard Luke no álbum a solo, se encontrava em Góis, numa residência artística na Raizvanguarda, que ocupa uma antiga escola primária na aldeia de Bordeiro.