CORREÇÃO

(NOVA VERSÃO COM CORREÇÃO NO TÍTULO DO VALOR DO DÉFICE SEM O IMPACTO DA CGD PARA 0,9% E NO PRIMEIRO PARÁGRAFO CLARIFICA O VALOR)

O défice orçamental de 2017 ficou nos 3% do Produto Interno Bruto (PIB), incluindo a recapitalização da Caixa Geral de Depósitos (CGD), mas teria sido de 0,9% sem esta operação, divulgou hoje o INE.

Segundo a primeira notificação de 2018 relativa ao Procedimento por Défices Excessivos, remetida hoje pelo Instituto Nacional de Estatística (INE) ao Eurostat, o défice das Administrações Públicas atingiu 5.709,4 milhões de euros, o que correspondeu a 3% do PIB, acima do saldo negativo de 2% registado em 2016.