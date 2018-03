Actualidade

A candidatura dos tradicionais Caretos de Podence, Macedo de Cavaleiros, a Património Imaterial da Humanidade foi hoje formalizada junto da UNESCO, o organismo das Nações Unidas para Educação, Ciência e Cultura.

A informação foi adiantada à Lusa por António Carneiro, presidente da Associação do Caretos de Podence, que apontou este como um momento "único e muito importante" para a preservação e promoção dos típicos mascarados do concelho de Macedo de Cavaleiros, no distrito de Bragança.

A ambição tem mais de um ano e tinha sido adiada por a UNESCO ter pedido uma fundamentação mais detalhada dos rituais dos Caretos de Podence que marcam a folia de Carnaval no Nordeste Transmontano e têm dessa festa embaixadores de Portugal, em várias partes do mundo.