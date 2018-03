Actualidade

A taxa de poupança das famílias aumentou para 5,4% do rendimento disponível em 2017, recuperando face ao terceiro trimestre, que registou o valor mais baixo desde 1999, divulgou hoje o Instituto Nacional de Estatística (INE).

"A taxa de poupança das famílias aumentou para 5,4% do rendimento disponível (mais 0,9 pontos percentuais do que no trimestre anterior)", afirma o INE. No ano que terminou no terceiro trimestre, a taxa de poupança representava 4,5% do rendimento disponível, o valor mais baixo da série do INE, que tem início em 1999.

O INE justifica esta melhoria com "um aumento do rendimento disponível superior ao da despesa de consumo final (taxas de variação de 1,7% e 0,8%, respetivamente)".