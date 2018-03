Actualidade

O presidente do Bundesbank, Jens Weidmann, considerou hoje que não é irreal a estimativa dos mercados que apontam para uma primeira subida das taxas de juro na zona euro em meados de 2019.

Num discurso em Viena distribuído em Frankfurt, Weidmann sublinhou que primeiro se deve concluir o programa de estímulos, através da compra de dívida pública e privada, do Banco Central Europeu (BCE) sem que crie confusão ou rejeição dos mercados.

"Os mercados preveem uma primeira subida dos juros aproximadamente em meados de 2019, o que seguramente não é irreal", afirmou o responsável do banco central alemão e membro do Conselho de governadores do BCE.