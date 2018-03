Actualidade

O líder do PSD considerou hoje positivo que o défice orçamental de 2017 se tenha situado em 0,9% do Produto Interno Bruto (PIB), embora a recapitalização da Caixa Geral de Depósitos tenha elevado o valor para 3%.

"Obviamente que é importante que as contas públicas caminhem para o equilíbrio, senão mesmo até para um ligeiro superavit", comentou Rui Rio, em Arganil, no distrito de Coimbra, onde se deslocou esta manhã para se reunir com associações e bombeiros locais.

Segundo o dirigente social-democrata, é o equilíbrio orçamental "que dará naturalmente confiança aos mercados, à economia e, portanto, é um valor positivo conseguir situar-se em 1%".