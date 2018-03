Actualidade

O Centro de Integridade Pública (CIP), uma organização da sociedade civil moçambicana, considera que a proposta do Governo aos credores das chamadas dívidas ocultas hipoteca as receitas futuras do país sem procurar responsabilização criminalmente os responsáveis por aqueles encargos.

Na sua primeira análise após o encontro na semana passada entre o executivo moçambicano e os credores, o CIP considera que as propostas de restruturação da dívida visa convidar os credores para o "banquete" das receitas que o país vai receber quando começar a produção de gás natural na bacia do Rovuma, norte do país.

"A proposta levada pelo Governo a Londres poderá resultar em prejuízo para o povo moçambicano. De acordo com a proposta, é nosso entendimento que o Governo já não está a cumprir a palavra de que estas dívidas são das empresas e não do Estado moçambicano", diz a nota.