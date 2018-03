Skripal

O presidente do Conselho Europeu, Donald Tusk, anunciou hoje que 14 países da União Europeia decidiram expulsar diplomatas russos, na sequência do caso do envenenamento do ex-espião russo Serguei Skripal.

"Na semana passada, o Conselho Europeu condenou da forma mais veemente possível o ataque de Salisbury. O Conselho Europeu concordou que é altamente provável que a Rússia seja responsável e que não há nenhuma explicação plausível alternativa [para o ataque]", começou por recordar.

Donald Tusk prosseguiu revelando que hoje 14 Estados-Membros decidiram expulsar diplomatas russos, sem especificar, todavia, quais os países que tomaram essa opção.