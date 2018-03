Actualidade

O Instituto Eleitoral para Democracia Sustentável, uma organização não-governamental (ONG) da África Austral, alertou hoje que a situação de insegurança na zona de Mocímboa da Praia, no norte de Moçambique, com ataques recorrentes de grupos armados, está a afastar potenciais eleitores de se recensearem.

"Trata-se de cidadãos que se encontram refugiados na vila devido à situação de insegurança nalgumas localidades fora das fronteiras municipais que estão a ser impedidos de se recensearem", disse à Lusa o diretor do Instituto Eleitoral para Democracia Sustentável (EISA, sigla em inglês), Miguel de Brito.

Aldeias nos arredores de Mocímboa da Praia, no norte de Moçambique, têm sido palco de ataques de um grupo armado com aparente inspiração islâmica, que, em outubro do ano passado, matou dois agentes da polícia e outros quatro elementos das forças de segurança, além de vandalizar residências e infraestruturas públicas.