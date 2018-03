Actualidade

A cidade de Angra do Heroísmo, nos Açores, comemora, pelo segundo ano consecutivo, o Dia Internacional do Jazz, a 30 de abril, com concertos do Satori Trio e dos Wave Jazz Ensemble, foi hoje anunciado.

"Passar ao lado do Dia Internacional do Jazz seria uma coisa escandalosa, na nossa opinião, por isso, no ano passado, organizámos o primeiro evento neste dia", adiantou, em conferência de imprensa, José Ribeiro Pinto, presidente da Associação Cultural AngraJazz.

Segundo Ribeiro Pinto, o festival AngraJazz, que este ano assinala a sua 20.ª edição, também organizado pela associação, é "um dos principais festivais de jazz do país, conhecido por agentes musicais de todo o mundo", por isso, Angra do Heroísmo não podia deixar de se associar às comemorações deste dia internacional, criado em 2011 pela Organização das Nações Unidas para a Educação, a Ciência e a Cultura (UNESCO).