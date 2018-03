Actualidade

O ministro da Saúde assumiu hoje que "existe má gestão na saúde" e mostrou-se menos otimista do que o seu colega das Finanças sobre a resolução definitiva da sustentabilidade do sistema.

Adalberto Campos Fernandes falava durante a apresentação pública da Estrutura de Missão para a Sustentabilidade do Programa Orçamental da Saúde, ao lado do ministro das Finanças, e sublinhou a enorme "coesão interna" do Governo.

"Sobre a questão da expressão que o ministro das Finanças teve no parlamento, e que foi tão empolada, de que havia má gestão na saúde, é evidente que existe má gestão na saúde, como em outras áreas setoriais", disse Adalberto Campos Fernandes.