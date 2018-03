Actualidade

A Sonix arrendou as instalações da antiga Ricon, em Vila Nova de Famalicão, garantindo continuar a contratar as ex-funcionárias do grupo que faliu no início de fevereiro, revelou hoje aquela empresa com sede em Barcelos.

Em comunicado enviado hoje à agência Lusa, o grupo Sonix, construído por uma antiga costureira, Conceição Dias, adianta que o contrato de arrendamento celebrado hoje entre o grupo barcelense e o administrador de insolvência da antiga Ricon, Pedro Pidwell, "inclui o imóvel de Ribeirão e parte dos seus ativos", sendo válido "por um período de seis meses com opção de renovação".

A Lusa tentou contactar o administrador da insolvência da Ricon no sentido de saber o valor do arrendamento das instalações, mas até ao momento não foi possível.