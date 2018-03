Actualidade

A Assembleia Municipal do Funchal (AMF) aprovou hoje o Plano Diretor da cidade que o presidente da autarquia, Paulo Cafôfo, classificou de instrumento para o "futuro" e que vem substituir o que vigorava desde 1997, há 21 anos.

O Plano Diretor Municipal teve os votos favoráveis (23) da Coligação Confiança (PS, BE, JPP, PDR e Nós Cidadãos) e do CDS/PP, os votos contra (17) do PSD e da coligação Nova Mudança (MPT/PPV/CDC) e as abstenções (2) do PCP e do PTP.

"Este Plano Diretor Municipal do Funchal irá marcar o futuro da cidade e garantir a qualidade e segurança da vida dos funchalenses", disse Paulo Cafôfo no final da discussão e aprovação na AMF.