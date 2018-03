Skripal

Portugal afirmou hoje que "toma boa nota" da decisão concertada assumida por vários Estados-membros da União Europeia (UE) de expulsar diplomatas russos acreditados nos respetivos países, mas sem esclarecer se adoptará qualquer medida semelhante neste âmbito.

"Portugal toma boa nota das decisões, anunciadas hoje por vários Estados-membros da União Europeia, relativas à expulsão de diplomatas da Federação Russa neles acreditados", indicou o Ministério dos Negócios Estrangeiros, numa breve nota enviada às redações.

A Agência Lusa questionou diretamente o ministério tutelado por Augusto Santos Silva se Portugal iria assumir qualquer medida visando os diplomatas russos acreditados no território português, à luz do anúncio efetuado hoje por vários países ocidentais, incluindo 14 países da UE, os Estados Unidos, a Ucrânia, a Albânia e o Canadá, em resposta ao envenenamento com gás neurotóxico do ex-espião Serguei Skripal no Reino Unido.